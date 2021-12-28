Маланка-2022: як готуються до свята на Буковині (відео)

Головний герой свята – ведмідь

Західна Україна готується святкувати Маланку.

Так, у селі Красноїльськ, Чернівецької області готуються до свята ще з літа. Хлопці в’яжуть костюми, в яких 13 січня усю ніч ходитимуть селом, повідомляє Суспільне.

Для одного з костюмів використовують понад 30 кілограмів сіна, для інших – шкіряні жилети й хутрові шапки. Маланку проводять щороку. За словами місцевих жителів, це найбільше свято, до якого долучається все село.

Головний герой свята – ведмідь. У середньому ширина костюма складає три метри.

Над костюмом ведмедя працювало 12 хлопців. Молодші – скручували стрічки сіна та в'язали нитку-шпагат, якою скріплювали його частини. Старші – ниткою з’єднували стрічки сіна. Робили одразу на тому, хто має носити костюм.

Нагадаємо, Чернівецька обласна державна адміністрація почала готувати документи для внесення новорічної традиції буковинського маланкування до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Зазначається, що наразі «Маланка» входить до регіонального переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, далі вона має потрапити до аналогічного національного реєстру і лише потім документи подадуть до ЮНЕСКО.