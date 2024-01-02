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2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 січня – Всесвітній день інтроверта
фото з відкритих джерел

Сьогодні не можна сваритися з близькими і друзями

2 січня, День мотивації і натхнення, Всесвітній день інтроверта, День наукової фантастики. Віряни вшановують пам'ять римського єпископа Сильвестра.

День наукової фантастики

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

2 січня – важлива дата в календарі кожного прихильника наукової фантастики. Адже цього дня у світі відзначається День наукової фантастики. Попри те, що свято не офіційне та не визнається жодним з урядів, його підтримують такі відомі організації, як американська кінокомпанія Hallmark Channel та міжнародне видавництво Scholastic Corporation, що спеціалізується на випуску коміксів. Свято було засноване у США та розповсюдилось по різних куточках нашої планети.

Дата вибрана не навмання – саме в цей день у 1920 році народився відомий американський письменник, всесвітньо відомий автор науково-фантастичної літератури – Айзек Азімов. Під його авторством вийшли десятки творів, написаних у цьому жанрі. Найвідомішими з них вважаються збірник «Все про роботів», «Трилогія про Фундацію».

Всесвітній день інтроверта

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

2 січня відзначається Всесвітній день інтроверта (World Introvert Day).

Його святкування було впроваджено у 2011 році з метою поширення інформації про те, що спосіб життя та особливості таких людей є нормальним явищем. Інтроверти заглибленні у свої почуття й не бажають ділитися ними з оточуючими. Але це не є приводом до глузування й осуду. Також не слід плутати інтровертів з аутистами.

День мотивації і натхнення

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

2 січня відзначається День мотивації і натхнення (Motivation and Inspiration Day).

Метою його запровадження є стимулювання людей постійно рухатися у напрямку своєї мрії. Більшість великих вчителів стверджує, що мета повинна знаходитися поза межами життя. Інакше, кажуть вони, це просто плани на завтра. 

Яке сьогодні релігійне свято

2 січня – день пам'яті святого папи Римського Сильвестра. Сильвестр жив на рубежі III-IV століть. Він народився в Римі, в сім'ї християн. Рано позбувся батька, тому його виховував учитель, пресвітер Квірін. Коли Сильвестр досяг повноліття, то став допомагати мандрівникам. Це були часи гонінь на християн, але Сильвестр не побоявся і прийняв у себе святого сповідника єпископа Тимофія. а після його мученицької смерті поховав його. За це Сильвестра схопили і судили, а потім кинули до в'язниці. Звільнився він тільки після смерті градоначальника-язичника. 

Коли Сильвестру виповнилося 30, він став священиком, а через 15 років його обрали єпископом Римським. Папа Сильвестр керував Римською Церквою понад 20 років. Помер у глибокій старості. 

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Що не можна робити цього дня

  • Сваритися з близькими і друзями, засуджувати кого-небудь, лихословити;
  • Зловживати спиртними напоями.

Народні прикмети

  • Мороз цього дня – літо буде спекотним;
  • Іній лежить на деревах – до гарного врожаю;
  • Синички почали співати – до затяжних морозів.

Пам’ятні події 2 січня

  • 1788 рік – Джорджія стає 4-им штатом США;
  • 1835 рік – в Габрово відкривається перша в Болгарії світська школа;
  • 1839 рік – Луї Даґером зроблене перше фотознімання Місяця;
  • 1843 рік – в Дрездені відбувається перша постановка опери Ріхарда Вагнера «Летючий голландець»;
  • 1870 рік – починається спорудження Бруклінського мосту;
  • 1874 рік – іспанські кортеси змусили президента Костелара піти у відставку;
  • 1882 рік – американський промисловець Джон Девісон Рокфеллер створює трест «Стандарт ойл»;
  • 1936 рік – науковцями Володимиром Зворикіним та Джорджем Мортоном продемонстрована електронна трубка, чутлива до ультрафіолетових й інфрачервоних променів. Досягнення вважають одним з найважливіших кроків у розвитку телебачення;
  • 1944 рік – вперше гелікоптери застосували в бою;
  • 1992 рік – Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнають незалежність України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Марк, Сергій, Кузьма, Модест, Василь, Петро.

Теги: телебачення свята незалежність традиції

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