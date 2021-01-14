Буковинське маланкування планують внести до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

Наразі буковинська наразі «Маланка» входить до регіонального переліку елементів нематеріальної культурної спадщини

Чернівецька обласна державна адміністрація почала готувати документи для внесення новорічної традиції буковинського маланкування до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Про це йдеться на сторінці Чернівецької ОДА у Facebook.

Зазначається, що наразі «Маланка» входить до регіонального переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, далі вона має потрапити до аналогічного національного реєстру і лише потім документи подадуть до ЮНЕСКО.

«Під поняттям «Новорічна традиція буковинського маланкування» мають на увазі декілька типів цього звичаю, які побутують у Чернівецькій області. Їх об’єднує спільна ідея – прийти у новоліття, позбувшись усього злого», ─ йдеться у повідомленні ОДА.

Наголошується, що у різних частинах області дійство має відмінне втілення. «Це, зокрема, Вашківська переберія, Красноїльська маланка із ведмедями, театралізована Суховерхівська маланка, драматична Горбівська маланка, хореографічна маланка у Костичанах, Бесарабська маланка зі дзвонами у Кельменецькому районі», ─ інформують в Чернівецькій облджержадміністрації.

До відома, список нематеріальної культурної спадщини був створений в 2008 році.

До нього входять десятки традицій і культурних просторів у всьому світі, наприклад, пивна культура Бельгії та приготування неаполітанської піци.

Українські традиції вносяться до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ще з 2013 року:

у 2013 році – Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості,

у 2016 році – козацькі пісні Дніпропетровщини,

у 2019 році – традиція косівської розписної кераміки,

у 2020 році – орьнек ─ національний кримськотатарський орнамент, одне з найдавніших досягнень культури кримськотатарського народу.