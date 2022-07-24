У селищі Ягідне на Чернігівщині волонтери влаштували рейв-прибирання (фото)

Кілька десятків молодих людей розбирали завали у клубі

Волонтерська ініціатива із відновлення постраждалих населених пунктів Repair Together розібрала завали у згорілому від російського обстрілу Будинку культури у селищі Ягідне на Чернігівщині. Про це повідомляє ВВС.

Кілька десятків молодих людей влаштували рейв-прибирання – розбирали завали у клубі під музику, зокрема, грав діджей Recid.

«Місцеві не проти, до музики звикають», – розповіла журналістка Марина Варенікова.

Ягідне сильно постраждало під час окупації – саме там росіяни тижнями тримали людей у страшній тисняві в школі.

Ініціатива Repair Together збирає однодумців, які разом виїжджають у зруйновані села Чернігівської області. Там волонтери допомагають прибирати вулиці та подвір'я, розбирати завали. Волонтери допомагають не тільки загалом відновити село, але й адресно – винести з будинку потрощені меблі або нарубати дрова. У Repair Together кажуть, що більшість мешканців тутешніх сіл – це люди похилого віку, часто самотні, яким дуже потрібна допомога по господарству.

«Для нас пріоритет – це люди, які потребують допомоги тут і зараз. На початку ми обрали 11 сімей, яким допомагаємо», – розповідав волонтер ініціативи Дмитро Кирпа.

Це не перша акція ініціативи. Repair Together уже була в сусідньому селі Лукашівка – тоді на толоку з Києва на два дні привозили понад 100 волонтерів. Молоді хлопці та дівчата весь день розбирали сміття біля зруйнованих будинків, а ввечері слухали виступ коміка Василя Байдака у сусідньому Ягідному, біля спаленого будинку культури. Тепер розібрали завали й тут.

Repair Together планує до зими відбудувати щонайменше 12 зруйнованих вщент будинків та відремонтувати ще 25. Для цього вони шукають як спонсорів, так і майстрів та волонтерів.

Нагадаємо, прокурори Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, ще одному російському загарбнику. Він катував цивільних людей на Чернігівщині, що призвело до їхньої смерті.

Виявилося, що під час захоплення села Ягідне з 3 по 30 березня він разом із іншими терористами насильно помістив у підвальне приміщення школи близько 350 місцевих мешканців. Серед них було 77 дітей, у тому числі – п'ять немовлят.

Українські правоохоронці продовжують документувати злочини російської армії під час окупації Київської області. Наразі відкрито справу у зв'язку із вбивством окупантами трьох цивільних поблизу Макарова.