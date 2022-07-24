Обстріли Харкова тривають, мер звернувся із проханням до містян

Окупанти влучають ракетами житлові будинки, ринки, торгові центри, школи

Минулого тижня російські загарбники цілеспрямовано гатили по мирним мешканцям Харкова. Під ударом були житлові будинки, ринки, торгові центри, школи, спортивні комплекси, університети. Але найстрашніше – зупинки громадського транспорту. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

«Саме туди (в зупинки, – ред.) окупант бив вранці середи та четверга. Якраз у той самий час, коли багато хто з вас їхав на роботу. У четвер троє загиблих та 23 поранених. У середу на зупинці троє поранених та троє вбитих. Серед них – 13-річний хлопчик. Найстрашніше для батьків – ховати своїх дітей! Слава Богу, що його 15-річна сестра, яка була з ним на зупинці і була поранена, пішла на виправлення і лікарі сподіваються на її якнайшвидше одужання», – зауважив Терехов.

Відтак мер звернувся до містян із проханням – побудувати свій графік пересування містом таким чином, щоб мінімізувати ранкові поїздки наземним транспортом.

«Найчастіше користуйтеся метрополітеном – на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування», – пояснив Терехов.

Мер наголосив, якщо потрібні продукти чи інша допомога – працюють управління соцзахисту та волонтерські організації, туди завжди можна звернутися.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом обстрілу Харкова 23 липня.

Нагадаємо, що у ніч на 23 липня російські війська знову обстріляли Харків. Вибухи сталися в центрі міста.

Рано-вранці міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про одного постраждалого.

Першою мішенню для російських снарядів став житловий будинок. Після цього рашисти вдарили по одному із вищих навчальних закладів міста.