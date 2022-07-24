Захисники показали роботу американської M777 на передовій (фото)

За допомогою американської техніки захисники завдають точних ударів по окупантах

Збройні сили України ефектно застосовують на фронті американські 155-міліметрові гаубиці М777. З їхньою допомогою вони завдають точних ударів по окупантах.

Кадри роботи М777 показали воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. «Це не Голлівуд. Це реальність, якою ми живемо, видовищна та груба!», – йдеться в публікації бригади.

Раніше воїни Збройних сил України за допомогою М777 знищили ворожу БМП-3. Постріли «лягли» точно в ціль, у результаті чого російська техніка згоріла вщент.

Крім того, завдяки гаубицям М777 зробив «жест доброї волі» склад боєприпасів росіян на Запоріжжі.

Раніше захисники показали, як «смажать» росіян на полі бою.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили завдали влучного удару по позиціях, які займав підрозділ російського ОМОНу, привезеного на Донбас аж з-під японського кордону. Також ЗСУ на півдні знищили понад 50 рашистів та розгромили склад боєприпасів.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 39520 бійців.