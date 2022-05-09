Стріляли в голову: прокуратура оприлюднила деталі страти цивільних у Макарові

Прокурори виявили тіла т рьох мирних мешканців, яких в били пострілами в голову

Досудове розслідування триває

Українські правоохоронці продовжують документувати злочини російської армії під час окупації Київської області. Наразі відкрито справу у зв'язку із вбивством окупантами трьох цивільних поблизу Макарова.

«Під час проведення слідчих дій поблизу смт Макарів на узбіччі автодороги виявлено поховання трьох цивільних осіб. За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту пострілами в голову вбили трьох чоловіків», - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

У повідомленні наголошується, що за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як раніше повідомлялося, російські війська розстріляли 132 жителів селища Макарів на Київщині. Нагадаємо, до війни в Макарові проживало до 15 тис. мешканців, під час активної фази оборони лишилось менше тисячі. Селище зруйноване на 40%. Багато будинків селян не підлягають відновленню.