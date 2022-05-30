Генпрокуратура встановила особу росіянина, який катував цивільних на Чернігівщині

Росіянин разом із іншими терористами насильно помістив у підвальне приміщення школи близько 350 місцевих мешканців

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, ще одному російському загарбнику. Він катував цивільних людей на Чернігівщині, що призвело до їхньої смерті. Про це повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram.

Виявилося, що під час захоплення села Ягідне з 3 по 30 березня він разом із іншими терористами насильно помістив у підвальне приміщення школи близько 350 місцевих мешканців. Серед них було 77 дітей, у тому числі – п'ять немовлят.

Перед тим, як відправити людей до підвалу, їх привселюдно роздягали, проводили обшуки та огляд. Це відбувалося за мінусової температури повітря.

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«При цьому військовослужбовці збройних сил РФ усвідомлювали, що підвал Ягіднянської школи був непридатний для проживання в ньому людей через відсутність вентиляційних засобів доступу свіжого повітря, штучного або природнього освітлення, водопостачання та водовідведення, вбиральні, а також місць для сидіння і відпочинку, засобів приготування їжі. Люди у приміщенні перебували в антисанітарних умовах, що загрожувало їхньому життю та здоров'ю», – зазначили у повідомленні.

Через такі умови та заборону покидати приміщення там загинули десять мирних жителів.

Раніше прокурори Київщини встановили особу військовослужбовця Російської Федерації, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину.

Українські правоохоронці продовжують документувати злочини російської армії під час окупації Київської області. Наразі відкрито справу у зв'язку із вбивством окупантами трьох цивільних поблизу Макарова.