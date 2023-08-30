У середмісті Хмельницького вночі виникла масштабна пожежа (фото, відео)

Під час ліквідації пожежі в ресторанному комплексі вогнеборці врятували шістьох цуценят

Вночі, 30 серпня, в середмісті Хмельницького виникла масштабна пожежа в ресторані «Три ведмеді» на вул. Кармелюка. Про це інформує Головне управління ДСНС у Хмельницькій області.

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Зазначається, що повідомлення до надзвичайників надійшло о 02:40. За підвищеним номером виклику, до місця події прибули чергові караули пожежно-рятувальних частин обласного центру.

«Через пізнє повідомлення про займання, на момент прибуття вогнеборців ресторан та дах вже були повністю охоплені вогнем», – йдеться в повідомленні.

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Пожежу ліквідовано о 03:50. Причина пожежі встановлюється.

Під час ліквідації масштабної пожежі вогнеборці врятували шістьох цуценят.

Нагадаємо, 28 серпня у центрі столиці в районі Площі Перемоги сталася пожежа. За даними рятувальників, полумʼя охопило відселену будівлю на вулиці Дмитрівській. Над містом виднівся стовп чорного диму.