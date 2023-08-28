У центрі столиці сталася масштабна пожежа, вулицю перекрито (фото, відео)

Пожежа виникла в одноповерховій не діючій будівлі

Сьогодні, 28 серпня, у центрі столиці в районі Площі Перемоги сталася пожежа. За даними рятувальників, полумʼя охопило відселену будівлю на вулиці Дмитрівській. Над містом виднівся стовп чорного диму. Кадри надзвичайної події в столиці зʼявилися у телеграм-каналах.

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За даними ДСНС, служба о 15:14 отримала повідомлення про пожежу за адресою: вул. Димитрівська, 4, яка виникла в одноповерховій не діючій будівлі. О 15:37 пожежу локалізовано на площі 150 кв. м.

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За свідченнями очевидців, вулиця Дмитрівська перекрита.

До відома, у неділю, 27 серпня, у Києві зафіксували три температурні рекорди. Водночас максимальна температура повітря після полудня досягла +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року.