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Росія у вогні: масштабну пожежу гасять вертольотами (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія у вогні: масштабну пожежу гасять вертольотами (відео)
У гасінні пожежі задіяно два вертольоти Мі-8 МНС Росії
фото: скріншот із відео

Площа пожежі в Геленджику становить 30 га

У російському місті Геленджик у Краснодарському краї РФ триває ліквідація масштабної пожежі. За останніми даними, площа пожежі становить 30 га.

Вранці у гасінні пожежі вже задіяно два вертольоти Мі-8 МНС Росії.

На місці працюють понад 400 осіб та 70 одиниць техніки.

Гасіння ускладнюється сильним вітром із поривами до 30 м/с та складним рельєфом місцевості.

МНС Росії запевняє, що загрози об'єктам інфраструктури немає, постраждалих немає.

Як повідомлялося, на російському курорті спалахнули лісові масиви. Вогонь оточив готелі в Геленджику. На місці інциденту працюють пожежники.

Теги: росія пожежа рятувальники

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