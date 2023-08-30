Росія у вогні: масштабну пожежу гасять вертольотами (відео)
Площа пожежі в Геленджику становить 30 га
У російському місті Геленджик у Краснодарському краї РФ триває ліквідація масштабної пожежі. За останніми даними, площа пожежі становить 30 га.
Вранці у гасінні пожежі вже задіяно два вертольоти Мі-8 МНС Росії.
На місці працюють понад 400 осіб та 70 одиниць техніки.
Гасіння ускладнюється сильним вітром із поривами до 30 м/с та складним рельєфом місцевості.
МНС Росії запевняє, що загрози об'єктам інфраструктури немає, постраждалих немає.
Як повідомлялося, на російському курорті спалахнули лісові масиви. Вогонь оточив готелі в Геленджику. На місці інциденту працюють пожежники.
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