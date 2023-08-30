Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа

Громадянам слід негайно перейти в укриття

У ніч проти 30 червня у Києві прогриміли вибухи. Інформацію підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

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У КМВА повідомляють про роботу сил ППО.

«У столиці працює ППО», - йдеться у повідомленні.

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Повітряні сили попередили про ракети у напрямку Києва.

Мер Києва повідомив, що у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на дах торгового приміщення. У Шевченківському – теж падіння уламків. Виникли пожежі. Всі служби слідують на місце.

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«За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла», – написав Кличко.

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Раніше повідомлялося, що вночі 30 серпня начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО на підступах до Києва.

Також у ніч проти 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакують регіон ракетами. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни випустили калібри із Чорного моря, які рухаються в напрямку Одеської області.

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Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня у столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що група дронів-камікадзе йде на столицю з півдня.

О 02:15 у Києві була оголошена повітряна тривога, яка тривала одну хвилину. Повторно тривогу у столиці оголосили о 02:39. Голова КМВА Сергій Попко нагадав про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.

Також у Повітряних силах повідомили, що російські терористи запустили ракети Калібр з Чорного моря по півдню Одещини.