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    Суспільство

    У СІЗО російської Уфи виявили двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

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    Кримські татари Узеїр і Теймур Абдуллаєви - У СІЗО російської Уфи виявили двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»
    Кримські татари Узеїр і Теймур Абдуллаєви
    Фото: Кримська правозахисна група

    Теймура та Узеїра Абдуллаєвих затримали в жовтні 2016 року після обшуків у них удома в анексованому Криму

    Кримські татари Узеїр і Теймур Абдуллаєви, засуджені російським судом до тривалих строків ув'язнення за участь в організації «Хізб ут-Тахрір», перебувають в уфимському СІЗО №1 (Башкорстан, РФ).

    Про це «Кримській правозахисній групі» повідомила їхня мати Діляра Абдуллаєва.

    «Учора дізналася, що мої сини ще в Уфі. У них нічого немає, вони голодні. Спробувала через інтернет знайти магазин і зробила замовлення, але коли їм доправлять їжу, невідомо, а їх щодня можуть етапувати», – сказала вона.

    Жінка пояснила, що її сини за релігійними переконаннями не можуть їсти їжу, яку дають у слідчому ізоляторі.

    Раніше Абдуллаєва повідомляла, що її синів 10 лютого вночі скерували етапом в невідомому напрямку із СІЗО в Таганрозі.

    Теймура та Узеїра Абдуллаєвих, Рустема Ісмагілова, Айдера Селедінова та Еміля Джемаденова затримали в жовтні 2016 року після обшуків у них удома в анексованому Криму. Їм висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 205.5 Кримінального кодексу РФ за членство в організації «Хізб ут-Тахрір».

    У грудні 2018 року їх етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

    Раніше повідомлялося, що Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової у зв'язку з етапуванням у невідомому напрямку засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» братів Узеїра і Теймура Абдуллаєвих.

    Крим кримські татари Росія СІЗО політв’язні їжа засуджені жінка харчування
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