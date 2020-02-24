У СІЗО російської Уфи виявили двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»



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Кримські татари Узеїр і Теймур Абдуллаєви Фото: Кримська правозахисна група

Теймура та Узеїра Абдуллаєвих затримали в жовтні 2016 року після обшуків у них удома в анексованому Криму

Кримські татари Узеїр і Теймур Абдуллаєви, засуджені російським судом до тривалих строків ув'язнення за участь в організації «Хізб ут-Тахрір», перебувають в уфимському СІЗО №1 (Башкорстан, РФ).

Про це «Кримській правозахисній групі» повідомила їхня мати Діляра Абдуллаєва.

«Учора дізналася, що мої сини ще в Уфі. У них нічого немає, вони голодні. Спробувала через інтернет знайти магазин і зробила замовлення, але коли їм доправлять їжу, невідомо, а їх щодня можуть етапувати», – сказала вона.

Жінка пояснила, що її сини за релігійними переконаннями не можуть їсти їжу, яку дають у слідчому ізоляторі.

Раніше Абдуллаєва повідомляла, що її синів 10 лютого вночі скерували етапом в невідомому напрямку із СІЗО в Таганрозі.

Теймура та Узеїра Абдуллаєвих, Рустема Ісмагілова, Айдера Селедінова та Еміля Джемаденова затримали в жовтні 2016 року після обшуків у них удома в анексованому Криму. Їм висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 205.5 Кримінального кодексу РФ за членство в організації «Хізб ут-Тахрір».

У грудні 2018 року їх етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Раніше повідомлялося, що Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової у зв'язку з етапуванням у невідомому напрямку засуджених у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» братів Узеїра і Теймура Абдуллаєвих.