Окупанти заявили, що затримали «учасника кримськотатарського батальйону»



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Ім'я підозрюваного в Росії поки не назвали

За даними ФСБ, «підозрюваний» влітку 2016 року виїхав на материкову Україну, де начебто вступив до батальйону імені Номана Челебіджихана, зараз це громадське об’єднання «Аскер»

Співробітники російської ФСБ стверджують, що затримали в анексованому Криму жителя Чорноморського району, підозрюваного «в участі у незаконному збройному формуванні батальйоні імені Н. Челебіджихана».

Інформацію про це кримським і російським ЗМІ у понеділок, 17 лютого, повідомили у пресслужбі російського відомства, інформує Крим.Реалії.

У російській спецслужбі також стверджують, що підозрюваний влітку 2016 року виїхав на материкову Україну, де вступив до лав згаданого батальйону.

За інформацією ФСБ, відносно чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 208 Кримінального кодексу Росії (участь у збройному формуванні).

«Наразі підозрюваного затримали. Рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту», – йдеться у повідомленні відомства, яке цитує російське агентство ТАСС.

Підтвердження цієї інформації з інших незалежних джерел немає. Ім'я та прізвище затриманого не повідомляється.

Видання нагадує, що підконтрольний Росії Ленінський районний суд Криму в січні 2019 року виніс вирок 24-річному жителю Криму Февзі Саганджі, якого визнали «винним в участі у діяльності незаконного збройного формування на території України».

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року.

У Національній гвардії України, що входить в систему Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення в їхній структурі «кримськотатарського батальйону», залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

Голова громадської організації «Аскер» Ленур Іслямов закликав надати створюваному «кримськотатарському батальйону» імені Номана Челебіджихана номер військової частини.

Як повідомлялося, 15 лютого у ЗМІ з’явилась інформація, що співробітники прикордонного управління ФСБ Росії в окупованому Криму затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту. Стверджувалося, що рибаки були без документів і нібито займалися незаконним виловом риби.

Головне управління Національної поліції України в АР Крим за фактом захоплення українського судна розпочало кримінальне провадження за статтями 146 та 278 Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ заявляла, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.