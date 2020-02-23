У Стамбулі пройшов мітинг проти окупації Криму



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Учасники тримали плакати з написами: «Вчора Сталін, сьогодні Путін», «Зупини злочин кремля, поверни вкрадене», «Кримські татари не здадуться»

Організатором акції протесту виступив Кримськотатарський центр в Стамбулі

У неділю, 23 лютого, у Стамбулі на площі Бейазіт відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Криму.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Стамбулі.

«У Стамбулі відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Автономної Республіки Крим», - йдеться у повідомленні.

Організатором акції протесту виступив Кримськотатарський центр в Стамбулі. У ньому взяли участь представники кримськотатарських, тюркських та українських спілок.

Учасники тримали плакати з написами: «Вчора Сталін, сьогодні Путін», «Зупини злочин кремля, поверни вкрадене», «Кримські татари не здадуться» та інші.

Також учасники заходу протестували проти припинення роботи кримськотатарського телеканалу ATR.

«У небезпеці. Єдиний кримськотатарський ТВ канал під загрозою закриття», - було зазначено на одному з плакатів.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що кримськотатарський телеканал ATR на межі закриття: через недофінансування на каналі скорочено 45% колективу, скорочені випуски новин й припинені прямі ефіри.

АTR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення і облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.