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    Суспільство

    У «Слузі народу» назвали три найбільш дискусійних зміни до Закону про статус ветеранів

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    Депутатка нагадала, що &laquo;на жаль, парламент не дав можливості подискутувати у Комітеті з приводу статей законопроєкту про статус ветеранів&raquo; - У «Слузі народу» назвали три найбільш дискусійних зміни до Закону про статус ветеранів
    Депутатка нагадала, що «на жаль, парламент не дав можливості подискутувати у Комітеті з приводу статей законопроєкту про статус ветеранів»

    «Це важкий законопроєкт, знову буде турборежим», - каже Галина Третьякова

    Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова  в інтерв’ю «Главкому» назвала три найбільш дискусійні зміни до Закону про статус ветеранів.

    За словами Третьякової, ключові питання, навколо яких розгорнулися дискусії це:

    1) добровольці АТО чи добровольці ООС, адже у нас по факту є добровольці як ті, так і інші;

    2) командир має свідчити про те, що боєць справді служив, чи потрібні три свідки. Якщо командир, то чий безпосередньо командир;

    3) на якому рівні має надаватися перелік документів, який потрібен для занесення людини до реєстру. Чи це має бути встановлено на рівні закону і комісія переглядає цю інформацію, дивиться, аби вона відповідала закону. Або достатньо буде постанови Кабінету міністрів.

    Третьякова вважає, що у парламенті під час обговорення Закону про статус ветеранів непросто.

    «Це важкий законопроєкт, знову буде турборежим. Я голосувала червоною кнопкою (29 жовтня щодо скорочення терміну підготовки до другого читання проєкту закону щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції №2045-1 – «Главком»). Бо я розуміла, що там проблем багато», - розповіла Третьякова.

    При цьому депутатка нагадала, що «на жаль, парламент не дав можливості подискутувати у Комітеті з приводу статей законопроєкту і процедура була скорочена на вимогу, в тому числі, «Європейської солідарності». Тому будемо намагатися відпрацювати швидко і якісно в тих умовах, у яких перебуваємо», - запевнила голова парламетського комітету.

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