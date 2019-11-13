Працевлаштування інвалідів. «Слуги народу» хочуть змінити законодавство



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Третьякова зауважує, що роботодавці, які працевлаштовують інвалідів, сьогодні не мають якихось бонусів

Квоти у 4% для людей з інвалідністю на підприємствах не дуже ефективні — глава «соціального» комітету Ради Галина Третьякова

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова вважає, що для створення інклюзивних можливостей для людей з інвалідністю доведеться змінювати законодавство. Про це вона заявила в інтерв’ю «Главкому».

«Ми займатимемося тим, щоби приводити усю інфраструктуру у відповідність до потреб таких людей. Їх у нас, за статистикою, 2,6 млн», - каже депутатка.

Третьякова стверджує, що норма 4% щодо обов’язкової квоти працевлаштування людей з інвалідністю у трудових колективах у приватному секторі економіки – не дуже ефективна. «Тут потрібно переходити до європейських норм. В Європі працедавець створює для людей з інвалідністю умови роботи. Наприклад, для працівників на візочку мають бути обладнані ліфти. Якщо у людини немає кінцівок, то мають бути спеціальні клавіатури для комп’ютерів. Якщо людина незряча, то вона може, наприклад, працювати у колцентрі. Для цього їй потрібна тактильна клавіатура», - зазначає депутатка.

Водночас, Третьякова зауважує, що роботодавці, які працевлаштовують інвалідів, сьогодні не мають якихось бонусів.

«Працедавці нині у такій ситуації: якщо у них немає за квотою 4% працевлаштованих людей з інвалідністю, то вони мають сплатити штраф. Тому роботодавці скаржаться, що немає людей з інвалідністю, яких вони хочуть працевлаштувати», - зауважує голова парламентського комітету.

Третьякова говорить, що зараз роботодавці здебільшого платять зарплати не людям з інвалідністю, «а для того, щоби прозвітувати на папірцях, що вони працюють з людиною з інвалідністю». «Хіба це нам потрібно? Нам потрібно, щоби на підприємствах були справжні робочі місця для роботи людей з інвалідністю і ці робочі місця були би в базі центрів зайнятості», - наголошує голова парламентського комітету.

Вихід з ситуації, що склалася Третьякова бачить у тимчасових програмах уряду, що будуть спонукати роботодавців облаштовувати місця для людей з інвалідністю.

«Таке задекларував уже уряд на чолі з Олексієм Гончаруком. Вони озвучили програму на п’ять років. Таким чином уряд виокремлює у держбюджеті пріоритет, кошти, якими можна буде допомагати. Тепер треба дивитися, що вони виписали у проєкті держбюджету, які їхні пропозиції», - каже депутатка.

Третьякова запевняє, що підготовка до впровадження змін до законодавства ведеться вже зараз.

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