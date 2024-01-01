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Під час святкування Нового року у Тернополі чоловік скинув приятеля з балкона

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Під час святкування Нового року у Тернополі чоловік скинув приятеля з балкона
Тернополянин штовхнув 27-річного приятеля, через що той випав із дев'ятого поверху
фото: поліція Тернопілської області

Конфлікт між товаришами обернувся трагедією

У новорічну ніч у Тернополі чоловік скинув приятеля з балкона, у результаті чого той загинув. Про це повідомила поліція Тернопільської області.

За даними правоохоронців, компанія молодих людей святкувала Новий рік у квартирі. Між двома чоловіками спалахнув конфлікт, у ході якого один із них штовхнув іншого. У результаті 27-річний тернополянин не втримався та випав із дев'ятого поверху. Він помер на місці.

Поліцейські затримали зловмисника. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Триває розслідування.

Нагадаємо, що в місті Хуст 48-річний місцевий мешканець застрелив з мисливської зброї 17-річного грабіжника, який проник до нього у підвал.

Раніше в Тернополі поліція затримала підлітків, які побили чоловіка з інвалідністю і непритомного винесли на мороз. 

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Теги: новорічні свята смерть Тернопіль

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