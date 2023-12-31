Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Закарпатті чоловік застрелив неповнолітнього грабіжника

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Закарпатті чоловік застрелив неповнолітнього грабіжника
Попередньо подію кваліфікують як умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення
фото: поліція Закарпаття

Поліцейські виявили 17-річного хлопця з вогнепальним пораненням стегна, попередня причина смерті хлопця – крововтрат

У місті Хуст 48-річний місцевий мешканець застрелив з мисливської зброї 17-річного грабіжника, який проник до нього у підвал. Про це повідомила поліція Закарпаття.

«31 грудня близько 1:00 до поліції зателефонував 48-річний мешканець міста Хуст. Чоловік повідомив, що на його приватну власність проник невідомий, і він здійснив два постріли із зареєстрованої зброї. Чоловік із пристрою для фото- і відеозапису отримав сповіщення про руx у підвальному приміщенні. Господар помешкання взяв зареєстровану на нього мисливську зброю та спустився до підвалу», – зазначили у поліції.

За словами заявника, там він виявив незнайомця та наказав йому вийти, однак хлопець несподівано кинувся у бік озброєного чоловіка, і останній здійснив один постріл у нижню частину тіла. Після цього він вибіг з підвального приміщення, а заявник на подвір’ї власного домогосподарства здійснив ще один постріл в землю.

За слідами крові поліцейські виявили неподалік будинку тіло 17-річного мешканця Хуста з вогнепальним пораненням стегна. Попередня причина смерті хлопця – крововтрата. 

Попередньо подію кваліфікують як умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. 

Передбачене статтею покарання – виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Раніше на Прикарпатті затримали вчителя, на уроці якого застрелили школяра. Нагадаємо, 22 листопада, в Івано-Франківській області на занятті зі стрільби з пневматичної гвинтівки застрелили учня 9-го класу. Трагедія сталася в приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району. 

Читайте також: Переплутав вночі зі звіром: на Львівщині мисливець застрелив племінника
Теги: вбивство грабіжники Закарпаття

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік дістався українського берега, проте через знесилення самостійно вибратись з води не зміг
Прикордонники витягли з Тиси двох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити в Україну
Вчора, 15:44
Старший радник Революційної гвардії Ірану Сайєд Разі Мусаві був ліквідований
ЦАХАЛ ліквідував у Сирії радника гвардії Ірану – ЗМІ
25 грудня, 23:30
Клер Дейлі розкритикувала позицію голови Єврокомісії
Депутатка Європарламенту дала образливе прізвисько Урсулі фон дер Ляйєн
25 грудня, 09:50
Україною ширилася тривога через загрозу застосування ударних БпЛА
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
20 грудня, 05:59
Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини злочину, а також мотиви підривника
Теракт у сільраді на Закарпатті: СБУ повідомила нові подробиці
16 грудня, 18:39
На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. Постраждало кілька десятків людей
Третій Майдан. Перший дзвіночок
16 грудня, 16:54
Депутат, що підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, лишив передсмертну записку
Трагедія на Закарпатті. Чому це дуже погана новина
16 грудня, 11:05
У приватному дворогосподарстві села Розтоки на Рахівщині через перезволоження ґрунту стався зсув опорної стіни
Вода у річках Закарпаття вийшла з берегів: підтоплено дороги та будинки
2 грудня, 15:59
За словами Зеленського, Україна оперативно встановлює осіб, відповідальних за злочинні накази і в російській армії, і в політичному середовищі
Зеленський розповів, скільки воєнних злочинів скоїла РФ за час війни
1 грудня, 18:35

Кримінал

СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)
СБУ взялася за російську блогерку, яка приїхала відпочивати в Карпати (фото, відео)
На Закарпатті чоловік застрелив неповнолітнього грабіжника
На Закарпатті чоловік застрелив неповнолітнього грабіжника
Українська художниця потрапила в скандал через зв'язки із затриманим львівським бізнесменом
Українська художниця потрапила в скандал через зв'язки із затриманим львівським бізнесменом
Прикрився Богом, щоби не воювати. Ухилянт, який назвався свідком Єгови, сідає у тюрму
Прикрився Богом, щоби не воювати. Ухилянт, який назвався свідком Єгови, сідає у тюрму
Український патріотизм за російські рублі? Суд виніс вирок екснаглядачу колонії з Херсона
Український патріотизм за російські рублі? Суд виніс вирок екснаглядачу колонії з Херсона
У Тернополі поліція затримала підлітків, які побили чоловіка з інвалідністю
У Тернополі поліція затримала підлітків, які побили чоловіка з інвалідністю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Стало відомо, хто стоїть за вибухами в центрі Білгорода
54K
Путін, пам'ятай про 30 грудня 2006 року
29K
Росіяни можуть повторити долю німців 1945 року
23K
Оборона Авдіївки: ЗСУ виконали три важливих завдання
16K
Велика Британія назвала винних у смерті росіян у Білгороді
14K
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина

Новини

Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Сьогодні, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Вчора, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua