На Закарпатті чоловік застрелив неповнолітнього грабіжника

Попередньо подію кваліфікують як умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення

Поліцейські виявили 17-річного хлопця з вогнепальним пораненням стегна, попередня причина смерті хлопця – крововтрат

У місті Хуст 48-річний місцевий мешканець застрелив з мисливської зброї 17-річного грабіжника, який проник до нього у підвал. Про це повідомила поліція Закарпаття.

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«31 грудня близько 1:00 до поліції зателефонував 48-річний мешканець міста Хуст. Чоловік повідомив, що на його приватну власність проник невідомий, і він здійснив два постріли із зареєстрованої зброї. Чоловік із пристрою для фото- і відеозапису отримав сповіщення про руx у підвальному приміщенні. Господар помешкання взяв зареєстровану на нього мисливську зброю та спустився до підвалу», – зазначили у поліції.

За словами заявника, там він виявив незнайомця та наказав йому вийти, однак хлопець несподівано кинувся у бік озброєного чоловіка, і останній здійснив один постріл у нижню частину тіла. Після цього він вибіг з підвального приміщення, а заявник на подвір’ї власного домогосподарства здійснив ще один постріл в землю.

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За слідами крові поліцейські виявили неподалік будинку тіло 17-річного мешканця Хуста з вогнепальним пораненням стегна. Попередня причина смерті хлопця – крововтрата.

Попередньо подію кваліфікують як умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Передбачене статтею покарання – виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Раніше на Прикарпатті затримали вчителя, на уроці якого застрелили школяра. Нагадаємо, 22 листопада, в Івано-Франківській області на занятті зі стрільби з пневматичної гвинтівки застрелили учня 9-го класу. Трагедія сталася в приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району.