У Тернополі поліція затримала підлітків, які побили чоловіка з інвалідністю

17-річні хлопець та дівчина били чоловіка по голові та тілу руками й ногами, ременем і шваброю

Неповнолітнім оголосили підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави

У Тернополі двоє підлітків побили 26-річного чоловіка з інвалідністю і непритомного винесли на мороз. Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

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«Невідомого чоловіка без свідомості з переохолодженням важкого ступеня та численними тілесними ушкодженнями до реанімаційного відділення госпіталізувала бригада екстреної медичної допомоги. Потерпілого у дворі будинку виявила вранці двірник», – йдеться в повідомленні.

Після огляду медики констатували, що в чоловіка множинні забої голови та тіла, обмороження обох стоп, оскільки він був без взуття. Згодом з'ясувалося, що потерпілий – житель Тернополя 1997 року народження, інвалід з дитинства.

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Чоловіка в гості разом з товаришем запросили неповнолітні друзі – сімнадцятирічні хлопець та дівчина, жителі Чортківського району. Молоді люди розпивали спиртні напої, а потім між ними виник конфлікт. Неповнолітні почали завдавати удари 26-річному знайомому – били по голові та тілу руками та ногами, ременем й шваброю.

Коли чоловік втратив свідомість, вони винесли його тіло у двір будинку і залишили там. Потерпілий пролежав на морозі всю ніч і лише вранці його побачила прибиральниця.

Неповнолітнім оголосили підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За правопорушення дітям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу юнаків, які готувались вчинити серію злочинів на території столиці. Наслідуючи приклад російського серіалу, порушники організували та скоїли напад на 16-річного хлопця.