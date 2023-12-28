На Тернопільщині автомобіль врізався у віз із колядниками

Автомобіль врізався у гужову підводу, в яку було запряжено коня

У Тернопільській області мікроавтобус протаранив воза з колядниками. В результаті ДТП до лікарні потрапив один з неповнолітніх пасажирів воза. Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначили правоохоронці, аварія відбулася вчора, близько 17:30 між селами Криве та Зарубинці. Автомобіль врізався у гужову підводу, в яку було запряжено коня.

Пошкоджений фургон внаслідок ДТП фото: Facebook/Поліція Тернопільської області

Працівники Підволочиського відділення поліції, які прибули на місце ДТП, встановили, що водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito, у якому перебувало шестеро пасажирів, врізався у задню частину возу, в якому було 11 учасників вертепу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок ДТП було шпиталізовано одного неоповнолітнього пасажира воза. Попередньо відомо, що обидва водії були тверезі, однак медгрупа взяла у них зразки крові для перевірки на алкоголь.