У Тимошенко не бачать проблеми у третій поразці на президентських виборах і ставлять у приклад Ніксона



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У Тимошенко пообіцяли оприлюднити інформацію після закінчення роботи над помилками

Зараз у штабі Юлії Тимошенко триває робота над помилками, - Власенко

Український політик, заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Власенко не бачить проблеми у тому, що кандидат у президенти Юлія Тимошенко втретє програла на президентських виборах. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«І що? Якщо я не помиляюся, то Річард Ніксон (37 президент США, єдиний, хто достроково припинив свої повноваження та подав у відставку після скандалу через корупцію. – ред.) програвав декілька разів, поки не став президентом», - говорить політик.

Власенко стверджує, що зараз у штабі Юлії Тимошенко триває робота над помилками. «Буквально щойно я вийшов від Юлії Володимирівни: обговорювали частину питань організаційного характеру. Думаю, коли завершимо цю роботу, то частину інформації оприлюднимо публічно. Але, звісно, ми розуміємо, що були помилки і вони були різного характеру. І ми будемо виправляти ці помилки», - заявив заступник голови партії «Батьківщина».

Нагадаємо, Тимошенко після програшу на президентських виборах має намір зробити ставку на участь у парламентських виборах.

Як повідомлялося, у першому турі виборів президента за Володимира Зеленського віддали свої голоси 30,14%, за Петра Порошенка - 15,95%, за Юлію Тимошенко - 13,4%.

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