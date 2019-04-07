Центрвиборчком оприлюднив офіційні результати першого туру президентських виборів



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Петро Порошенко та Володимир Зеленський позмагаються за президентське крісло в другому турі 21 квітня Колаж: dw.com

За Володимира Зеленського віддали голоси 5,7 млн українців, а Петра Порошенка підтримали 3 млн виборців

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила офіційні результати виборів 2019, у першому турі яких переміг Володимир Зеленський. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%), Юлію Тимошенко - 2 млн 532 тис. 452 (13,4%).

За співголову партії «Опозиційна платформа - За життя» Юрія Бойка проголосували 11,7% виборців, за лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка - 6,9%, колишнього голову Служби безпеки України Ігоря Смешка - 6%. Крім того, 5,5% виборців віддали свій голос за лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка, 4,2% - за заступника голови фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді Олександра Вілкула, 1,6% - за колишнього заступника голови Верховної Ради Руслана Кошулинського.

Решта 30 кандидатів отримали менше ніж по одному відсотку голосів.

У межах регіонів Порошенко переміг тільки у Львівській (35,3% голосів) і Тернопільській областях (24,4%), а також у закордонному окрузі (38,9%). На Донбасі інших кандидатів випередив Бойко: в Луганській області його підтримали 43,9% виборців, у Донецькій - 36,9%. В Івано-Франківській області перемогла Тимошенко, отримавши 22,5% голосів. У всіх інших областях перемогу здобув Зеленський: найнижчий результат він отримав у Волинській області (21,6%), а найвищий - у Дніпропетровській (45,3%).

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).