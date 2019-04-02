Тимошенко має намір зробити ставку на участь у парламентських виборах



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Лідер партії «Батьківщина», кандидат у президенти Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко закликала усіх, хто голосував за неї і інших проєвропейських кандидатів у першому турі, «не опускати рук, тому що боротьба не завершена»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яка не пройшла до другого туру президентських виборів, сподівається на успіх на виборах до Верховної Ради. Про це вона повідомила на прес-конференції 2 квітня.

«Наша боротьба за демократичну європейську справедливу Україну не завершена, і шанс, який втрачено під час виборів президента в першому турі, - це лише один втрачений шанс. У нас із вами залишається ще одна можливість докорінно все змінити, втілити в життя «Новий курс» - це наступні парламентські вибори», - заявила Тимошенко.

Політик подякувала тим виборцям, які віддали за неї свої голоси в першому турі президентських виборів, а також своїй команді за виконану роботу.

Звертаючись до виборців інших кандидатів, які не пройшли до другого туру виборів президента, Тимошенко закликала їх «не опускати руки». «Наша боротьба не завершена. Ми об'єднуємо зусилля, готуємо всі наші кроки та дії. І ми робимо ставку на те, що на парламентських виборах ми все-таки зможемо довести нашу справу до логічного завершення», - додала вона.

Лідер «Батьківщини» наголосила, що її команда не оскаржуватиме результатів виборів у суді. «Я можу зразу сказати, що ми не підемо до суду», - заявила Тимошенко.

«Ви знаєте, в якому стані зараз країна, що вона поставлена на межу виживання. І ми собі даємо звіт у тому, що будь-яке підняття людей на будь-які протестні акції може стати плацдармом для країни-агресора, яка веде сьогодні проти України війну. Розхитувати стабільність в Україні, виводити нас на якісь внутрішні протистояння - я цього ніколи не дозволю. І ми не є прихильниками такої політики», - підкреслила Тимошенко.

У той же час, Тимошенко заявила, що не може порадити своїм прихильникам, за кого голосувати у другому турі президентських перегонів, оскільки, на її думку, жоден цих з кандидатів не припинять ні війни, ні біди.

На виборах президента України, згідно з підсумками обробки ЦВК 99,18% протоколів, за Тимошенко проголосували 13,39% виборців, вона посідає третє місце, поступаючись шоумену Володимиру Зеленському (30,22%) та нинішньому главі держави Петру Порошенку (15,92%).