У Тимошенко роз’яснили: вона не підтримувала Порошенка своїм відеороликом



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Юлія Тимошенко порадила президенту Петру Порошенку не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку і захистити статус посади президента та держави

Власенко: Тимошенко адекватно оцінює Порошенка, вона його знає як ніхто інший з українських політиків

Український політик, заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Власенко заявляє, що лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко ніколи не підтримувала чинного президента і кандидата у президенти України Петра Порошенка. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Власенка, у відеозверненні після ефіру на телеканалі «1+1», де кандидат у президенти Володимир Зеленський говорив з Парижа телефоном з президентом Петром Порошенком і кинув слухавку під час розмови, Юлія Тимошенко «побачила руйнацію статусу посади президента і приниження української держави».

Нагадаємо, у своєму відеозверненні Юлія Тимошенко порадила президенту Петру Порошенку не ставати частиною чужого шоу, тримати президентську планку і захистити статус посади президента та держави. Згодом ці слова активно цитували ЗМІ, які прихильно ставляться до Порошенка і критикують його опонента Зеленського.

Власенко заявляє, що «Юлія Володимирівна адекватно оцінює Петра Олексійовича, якого знає як ніхто інший з українських політиків».

«Ми з ним не те що різні, а з різних планет», - вважає заступник голови партії «Батьківщина».

Нагадаємо, Тимошенко після програшу на президентських виборах має намір зробити ставку на участь у парламентських виборах.

Як повідомлялося, у першому турі виборів президента за Володимира Зеленського віддали свої голоси 30,14%, за Петра Порошенка - 15,95%, за Юлію Тимошенко - 13,4%.

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