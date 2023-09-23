Україну сколихнув землетрус

Фахівці зауважують, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до невідчутних

Землетрус магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера) зафіксовано у Свалявському районі Закарпаття

У Свалявському районі Закарпатської області фахівці Головного центру спецконтролю 23 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляється на сайті центру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«23 вересня 2023 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр землетрусу був у Свалявському районі Закарпатської області, на глибині 2 км», – йдеться у повідомленні.

Фахівці зауважують, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до невідчутних.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 14 вересня у Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр був розташований на відстані 6 км на схід від м. Виноградів, Закарпатської області, на глибині 5 км.

Нещодавно сейсмологи зафіксували землетрус в районі села Старий Вовчинець Чернівецької області.