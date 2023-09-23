Україну сколихнув землетрус
Землетрус магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера) зафіксовано у Свалявському районі Закарпаття
У Свалявському районі Закарпатської області фахівці Головного центру спецконтролю 23 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляється на сайті центру.
«23 вересня 2023 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр землетрусу був у Свалявському районі Закарпатської області, на глибині 2 км», – йдеться у повідомленні.
Фахівці зауважують, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до невідчутних.
Нагадаємо, 14 вересня у Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр був розташований на відстані 6 км на схід від м. Виноградів, Закарпатської області, на глибині 5 км.
Нещодавно сейсмологи зафіксували землетрус в районі села Старий Вовчинець Чернівецької області.
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