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Україну сколихнув землетрус

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україну сколихнув землетрус
Фахівці зауважують, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до невідчутних
фото з відкритих джерел

Землетрус магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера) зафіксовано у Свалявському районі Закарпаття

У Свалявському районі Закарпатської області фахівці Головного центру спецконтролю 23 вересня зафіксували землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляється на сайті центру.

«23 вересня 2023 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус магнітудою 2,0 (за шкалою Ріхтера). Епіцентр землетрусу був у Свалявському районі Закарпатської області, на глибині 2 км», – йдеться у повідомленні.

Фахівці зауважують, що за класифікацією землетрусів цей відноситься до невідчутних.

Нагадаємо, 14 вересня у Закарпатській області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр був розташований на відстані 6 км на схід від м. Виноградів, Закарпатської області, на глибині 5 км.

Нещодавно сейсмологи зафіксували землетрус в районі села Старий Вовчинець Чернівецької області.

Теги: стихійні лиха Закарпаття землетрус

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