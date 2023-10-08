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Туреччину сколихнув землетрус

Діана Гасюк
glavcom.ua
Туреччину сколихнув землетрус
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Епіцентр землетрусу знаходився в районі Єшільюрт провінції Малатія на глибині 5,93 км

На сході Туреччини відбувся землетрус з магнітудою 4,4 бала. Про це повідомляє Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

«Епіцентр землетрусу знаходився в районі Єшільюрт провінції Малатія на глибині 5,93 км», – йдеться у повідомленні.

Підземні поштовхи були зафіксовані 8 жовтня близько першої години ночі.

Провінція Малатія є однією з тих, що постраждали від потужного землетрусу на сході Туреччини в лютому цього року.

Нагадаємо, потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6 сталися на південному сході Туреччини 6 лютого. Їхній епіцентр знаходився неподалік міста Газіантеп, де мешкає близько мільйона людей. Підземні поштовхи стали рекордними для країни за останні 84 роки. Внаслідок природної катастрофи постраждали десятки тисяч людей. Протягом весни та літа з країни регулярно надходять повідомлення про землетруси з меншою, ніж у лютому магнітудою.

До слова у четвер, 10 серпня, ввечері на сході Туреччини стався землетрус магнітудою 5,3 балів. Епіцентром став район Ешілюрт міста Малатья. Про це повідомляє Anadolu.

За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), землетрус стався на глибині 7 км.

Поштовхи відчувалася в Малатьї, а також у Кахраманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Зазначається, що чимало городян вийшли на вулиці через землетрус.

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Теги: Туреччина землетрус

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