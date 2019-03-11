У Яценюка закликали кандидатів у президенти припинити обмінюватись «ядерними ударами»



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Максим Бурбак вважає, що виборча кампанія все більше нагадує війну на знищення

Виборча кампанія – це час дискусії, а не «ядерних бомбардувань», - Бурбак

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак звернувся до кандидатів у президенти дбати про збереження держави. Про це він сказав на Погоджувальній раді, йдеться на партійному сайті.

Виступаючи під час Погоджувальної ради він підкреслив, що виборча кампанія – це час дискусії, а не «ядерних бомбардувань».

«З кожним наступним днем виборча кампанія починає нагадувати війну на знищення. Таке враження, що кандидати у президенти живуть за принципом - після виборів хоч потоп. Закликаємо вас: схаменіться! Знизьте градус протистояння. Збагніть нарешті, що виборча кампанія – це час дискусії, а не «ядерних бомбардувань». Тим більше, коли на сході маємо реального спільного ворога, який тільки й чекає, щоб ми пересварилися тут між собою і стали слабшими», - підкреслив Максим Бурбак.

Політик навів приклад державницької позиції лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка, який не висував своєї кандидатури.

«Шановні учасники виборів. Якщо ви усі майбутні президенти, то маєте передусім дбати про збереження держави. Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк не висував своєї кандидатури - саме для того, щоби консолідувати патріотичні сили та не допустити розбрату. Це було його державницьке рішення», - наголосив керівник фракції.

«Ми маємо моральне право вимагати такого підходу і від вас усіх. Пам‘ятайте про Україну, не займайтеся дурницями. Ні на мить не забувайте, що реальна війна проти України триває. Концентрація російських військ на нашому кордоні залишається високою. Ворог чекає дестабілізації», - підкреслив Бурбак.

Нардеп також додав, що суботні події в Києві і Черкасах показують, що в передвиборчій істерії дуже легко перейти межу закону.

«На цьому в будь-який момент можуть зіграти деструктивні сили. Як зсередини країни, так і ворожі диверсанти», - наголосив очільник фракції «Народного фронту».

«Ще раз звертаюся до кандидатів у президенти. Вбережи вас Господь від спроб підкупу, фальсифікацій, поширення брехні проти опонентів та іншого бруду під час виборчої гонки. Інцидент у Києві і Черкасах засвідчив високу напругу в суспільстві. Наслідки виборчих зловживань можуть бути тяжкими і навіть трагічними», - резюмував Максим Бурбак.