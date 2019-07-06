У Закарпатській області представили нового керівника управління СБУ



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1 липня президент призначив начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області Івана Рудницького

Новопризначеному керівнику управління СБУ у Закарпатській області наказали боротися з контрабандою та системною крупцією

Тимчасово виконуючий обов‘язки голови Служби безпеки України Іван Баканов представив нового керівника управління СБУ в Закарпатській області Івана Рудницького. Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

Представлення відбулося за участі президента України Володимира Зеленського на нараді з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктурив Ужгороді.

Новопризначеному керівнику управління СБУ у Закарпатській області наказали боротися з контрабандою та системною крупцією.

Баканов визначив перед новопризначеними керівниками регіональних управлінь СБ України першочергові завдання із забезпечення державної безпеки, зокрема боротьби з контрабандою та протидії системній корупції.

Він також повідомив присутнім про проведення СБУ спільно з ДБР і ДФС та спецслужбами Великої Британії і Польщі однієї з наймасштабніших операцій в історії ЄС та України з блокування діяльності міжнародного угруповання, яке організувало контрабанду тютюнових виробів з нашої країни до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, 1 липня президент призначив начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області Івана Рудницького.