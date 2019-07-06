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    Суспільство

    У Закарпатській області представили нового керівника управління СБУ

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    1 липня президент призначив начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області Івана Рудницького - У Закарпатській області представили нового керівника управління СБУ
    1 липня президент призначив начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області Івана Рудницького

    Новопризначеному керівнику управління СБУ у Закарпатській області наказали боротися з контрабандою та системною крупцією

    Тимчасово виконуючий обов‘язки голови Служби безпеки України Іван Баканов представив нового керівника управління СБУ в Закарпатській області Івана Рудницького. Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

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    Представлення відбулося за участі президента України Володимира Зеленського на нараді з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктурив Ужгороді. 

    Новопризначеному керівнику управління СБУ у Закарпатській області наказали боротися з контрабандою та системною крупцією.

    Баканов визначив перед новопризначеними керівниками регіональних управлінь СБ України першочергові завдання із забезпечення державної безпеки, зокрема боротьби з контрабандою та протидії системній корупції.

    Він також повідомив присутнім про проведення СБУ спільно з ДБР і ДФС та спецслужбами Великої Британії і Польщі однієї з наймасштабніших операцій в історії ЄС та України з блокування діяльності міжнародного угруповання, яке організувало контрабанду тютюнових виробів з нашої країни до Європейського Союзу.

    Як повідомлялося, 1 липня президент призначив начальником управління Служби безпеки України в Закарпатській області Івана Рудницького.

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    ЄС ДФС СБУ президент Іван Баканов
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