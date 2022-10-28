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НЕК «Укренерго» скасував екстрені відключення світла на Київщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НЕК «Укренерго» скасував екстрені відключення світла на Київщині
З 28 жовтня усі домівки мешканців Київської області зі світлом
фото: з відкритих джерел

Компанія радить правильно включати електроприлади після стабілізаційного відключення

НЕК «Укренерго» скасував екстрені відключення світла у Київській області, що були запроваджені у 27 жовтня унаслідок російської атаки на енергетичний об’єкт. Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

«З 00:45 28 жовтня усі домівки мешканців Київської області зі світлом», – повідомили в компанії.

Водночас ситуація в енергосистемі залишається напруженою, тож у компанії просили всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. «Для цього споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів», -– йдеться у повідомленні.

Також компанія радить правильно включати електроприлади після стабілізаційного відключення, щоб запобігти одночасному значному зростанню навантаження та аваріям на електромережах.

Як раніше повідомлялося, для стабілізації роботи енергосистеми Диспетчерський центр НЕК «Укренерго» вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших категорій споживачів у всіх регіонах України. 

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Теги: Київщина електроенергія Укренерго бізнес

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