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Відключення світла на Київщині: «Укренерго» вводить тривалі екстрені обмеження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Відключення світла на Київщині: «Укренерго» вводить тривалі екстрені обмеження
Найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електроенергії
фото: з відкритих джерел

Наразі графіки аварійних відключень, які складені напередодні, не актуальні

Енергосистема України зазнала нових пошкоджень через ворожі атаки.  Внаслідок цього в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження, повідомили у пресслужбі.

Як повідомляє голова Київської ОВА Олексій Кулеба, необхідно підготуватися до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін. «В області продовжуються вимкнення електропостачання. Більш жорсткі й тривалі, аніж раніше. ДТЕК працює над вдосконаленням графіків планових відключень», – написав Кулеба.

Наразі графіки аварійних відключень, які складені напередодні, не актуальні. «На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення. Компанія працює над підготовкою нових, більш зручних графіків, які будуть враховувати поточний стан енергосистеми. Вони будуть оприлюднені на початку наступного тижня. Ми повідомимо про це додатково», – зазначили в «Укренерго».

Як повідомлялося, у Києві екстрене відключення світла триватиме й 28 жовтня. Енергосистема отримала значні пошкодження, тому виник дисбаланс.

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Теги: енергетика обстріл Київщина Укренерго

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