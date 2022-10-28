Відключення світла на Київщині: «Укренерго» вводить тривалі екстрені обмеження

Наразі графіки аварійних відключень, які складені напередодні, не актуальні

Енергосистема України зазнала нових пошкоджень через ворожі атаки. Внаслідок цього в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження, повідомили у пресслужбі.

Як повідомляє голова Київської ОВА Олексій Кулеба, необхідно підготуватися до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін. «В області продовжуються вимкнення електропостачання. Більш жорсткі й тривалі, аніж раніше. ДТЕК працює над вдосконаленням графіків планових відключень», – написав Кулеба.

Наразі графіки аварійних відключень, які складені напередодні, не актуальні. «На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення. Компанія працює над підготовкою нових, більш зручних графіків, які будуть враховувати поточний стан енергосистеми. Вони будуть оприлюднені на початку наступного тижня. Ми повідомимо про це додатково», – зазначили в «Укренерго».

Як повідомлялося, у Києві екстрене відключення світла триватиме й 28 жовтня. Енергосистема отримала значні пошкодження, тому виник дисбаланс.