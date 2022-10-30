На Чернігівщині завтра заплановані аварійні відключення світла

«Чернігівобленерго» обіцяє, що тривалість перерв в електропостачанні не перевищуватиме чотирьох годин

У понеділок, 31 жовтня, у Чернігівській області заплановані аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Чернігівобленерго».

Зазначається, що наразі невідомо, якими будуть обсяги обмежень. Через це немає точного графіка відключень.

«Єдине, що можемо сказати точно, – тривалість перерв в електропостачанні не перевищуватиме чотирьох годин», – наголошують у «Чернігівобленерго».

Нагадаємо, енергосистема України зазнала нових пошкоджень через ворожі атаки. Внаслідок цього в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

Додамо, зранку 30 жовтня у Рівному сьогодні зранку сталися аварійні відключення електроенергії. Частина міста залишилася без світла.