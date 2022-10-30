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Після російських провокацій Енергодар залишився без світла

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після російських провокацій Енергодар залишився без світла
Енергодар на межі гуманітарної катастрофи
фото з відкритих джерел

Рашисти вгатили в одну з електропідстанцій Енергодара

У неділю, 30 жовтня, вранці російські окупанти обстріляли промислову зону Енергодара, внаслідок чого частина міста залишилася без світла. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

«Ранок неділі окупанти в Енергодарі почали з провокацій. Зараз внаслідок обстрілу рашистами промислової зони більша частина міста залишилися без світла. Попередньо - влучили в одну з підстанцій», – розповів міський голова.

Масштаби пошкодження встановлюються.

Енергодар чекає на відновлення електропостачання.

Як повідомлялося, 15 жовтня окупанти почали вивозити дітей з Енергодара до Російської Федерації. 

19 жовтня повідомлялося, що з осередків компактного проживання російських терористів та окупаційної адміністрації Енергодара почали вивозити награбоване майно.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що прогрес у створенні зони безпеки для Запорізької атомної електростанції надто повільний.

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Теги: Енергодар росія окупанти обстріл війна

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