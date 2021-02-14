У Збройних силах підвищать грошове забезпечення та перерахують пенсії

В ЗСУ заявили про заплановане підвищення грошового забезпечення на 60%

Після того як з телеграми Міноборони стало відомо, що грошове забезпечення цього року не зміниться, в ЗСУ нагадали про його реформу та назвали на скільки має підвищитися грошове забезпечення, а також пообіцяли перерахунок пенсій.

Зокрема в Генеральному штабі заявили, що вже опрацьовано законопроєкт про внесення змін до законів щодо грошового забезпечення. Найближчим часом він надійде на погодження до інших відомств сектору оборони. Про це повідомили в Ukrainian Military Pages.

Передбачається, що грошове забезпечення військовослужбовців ЗС України буде складатися з базової ставки та додаткових видів грошового забезпечення: надбавок, винагород, бонусів.

При цьому, розмір базової ставки буде встановлюватися залежно від звання та вислуги років у цьому військовому званні і не може бути меншим ніж п’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня відповідного року.

Також, у залежності від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб планують встановити розміри додаткових видів грошового забезпечення.

Для прикладу, найменше грошове забезпечення солдата першого року служби, яке зараз складає приблизно 10 000 грн, за новим законом. Прожитковий мінімум на 1.01.2021 встановлений у 2270 грн, отже розмір базової ставки (передбачається, що це буде 70% грошового забезпечення) – 2270 × 5 = 11 350. Тобто все грошове забезпечення (100%) має скласти понад 16 000 грн (11350 × 100 / 70 = 16 214) або на 60% більше ніж є зараз.

Зазначається, що нова система грошового забезпечення передбачає:

наявність дієвих матеріальних стимулів для кар’єрного просування військовослужбовців не за посадами, а у званнях, а також для підвищення свого професійного рівня та особистих якостей;

механізми забезпечення конкурентоспроможності розмірів грошового забезпечення військовослужбовців на ринку оплати праці України;

мінімізацію корупційних ризиків, пов’язаних з «ручним» встановленням розмірів посадових окладів та премій.

Крім того, змінити очікуються й у порядку призначення пенсій військовослужбовцям, які звільнятимуться після впровадження нової системи грошового забезпечення, а також планується проведення перерахунку раніше призначених пенсій для військовослужбовців, які звільнилися зі служби до проведення реформи.

Нагадаємо, 13 лютого, у Збройних силах за минулу добу виявили одного хворого на коронавірус.