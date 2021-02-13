Українських військових на Донбасі бойовики двічі обстріляли з гранатометів

На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь

Сьогодні російські найманці були особливо активні в Приазовʼї

Станом на 17:00 cьогодні, 13 лютого, в районі проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення «режиму тиші». Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил.

Зокрема бойовики обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів біля Старогнатовки і Водяного на Приазов'ї.

На ці обстріли військові реагували вогнем у відповідь. Втрат серед особового складу ЗСУ немає.

Також українська сторона повідомила про порушення перемир'я представникам СММ ОБСЄ.

Як повідомлялось раніше, 11 лютого в районі Голівки український солдат загинув від кулі російського снайпера.