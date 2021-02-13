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    Українських військових на Донбасі бойовики двічі обстріляли з гранатометів

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь</p> - Українських військових на Донбасі бойовики двічі обстріляли з гранатометів

    На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь

    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні російські найманці були особливо активні в Приазовʼї

    Станом на 17:00 cьогодні, 13 лютого, в районі проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення «режиму тиші». Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил.

    Зокрема бойовики обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів біля Старогнатовки і Водяного на Приазов'ї.

    На ці обстріли військові реагували вогнем у відповідь. Втрат серед особового складу ЗСУ немає.

    Також українська сторона повідомила про порушення перемир'я представникам СММ ОБСЄ.

    Як повідомлялось раніше, 11 лютого в районі Голівки український солдат загинув від кулі російського снайпера.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ військові Операція Об’єднаних сил солдат
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