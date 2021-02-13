У Збройних силах за минулу добу виявили одного хворого на коронавірус

Від початку пандемії у Збройних силах України зареєстровано 44 летальних випадків

Зафіксовано один летальний випадок

У Збройних силах України зафіксовано один летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою Covid-19 та 48 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10:00 13 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 543 особи. Всього за час пандемії одужало 15409 осіб», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на ізоляції у тому числі самоізоляції перебуває 114 осіб.

«На жаль у Збройних силах України зареєстровано один летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою Covid-19. Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній міській лікарні міста Івано-Франківськ», – інформує ЗСУ.

Від початку пандемії у Збройних силах України зареєстровано 44 летальних випадків від Covid-19.

«Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. За минулу добу зареєстровано 48 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 18 осіб», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 5182 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 330 дітей та 226 медпрацівників.

За минулу добу було госпіталізовано 1889 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 111 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 6144 особи.

Читайте також: