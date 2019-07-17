У Зеленського хочуть створити Раду з питань свободи слова



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Серед пріоритетів Ради буде захист права журналістів на професію, для цього до Ради увійдуть представники силових відомств і медіаюристи.

До складу Ради увійдуть по одному представнику від кожної редакції центральних ЗМІ, - пресслужба президента

Офіс президента Володимира Зеленського ініціює створення Ради з питань свободи слова, що допомагатиме фіксувати та усувати загрози для свободи слова, прояви цензури та захищатиме права журналістів.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко 17 липня, під час експертної наради «Свобода слова та інформаційна безпека України: спільні виклики – спільні рішення», повідомляє пресслужба голови держави.

«Нам важливий діалог з медіаспільнотою, тому ми запускаємо роботу Ради. Вона збиратиметься регулярно», – сказав Тимошенко.

Як поінформували у прес-службі, до складу Ради увійдуть по одному представнику від кожної редакції центральних ЗМІ. Після того, як редакції визначаться, вони зможуть надіслати ім’я та прізвище свого представника із зазначенням місця роботи та посади на адресу: [email protected]

Очікується також, що серед пріоритетів Ради буде захист права журналістів на професію, для цього до Ради увійдуть представники силових відомств і медіаюристи.

Аналогічні ради, до складу яких увійдуть представники регіональних засобів масової інформації, запропоновано створити при кожному голові ОДА.