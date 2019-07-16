Справа Марківа: французький журналіст готовий дати важливі свідчення



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Французький журналіст Поль Гого готовий свідчити на підтримку Віталія Марківа

Журналіст зазначив, що італійська прокуратура провалила розслідування

Французький журналіст Поль Гого, який був на Донбасі разом із Вільямом Рогелоном, головним свідком обвинувачення у справі нацгвардійця Віталія Марківа, і якому Рогелон зателефонував у момент обстрілу, назвав рішення суду Павії приголомшливим та заявив про готовність дати свідчення під час апеляційного розгляду. Про це повідомляє інформаційне агентство УНІАН.

«Приголомшливе рішення італійського правосуддя, для тих, хто хоч трохи знає цю справу. Оскільки я був в перших рядах цієї драми, я б хотів свідчити. Французьке правосуддя, до якого також звертались, проведе розслідування?», - розповів журналіст.

Поль Гого також зазначив, що італійська прокуратура провалила розслідування.

«Я був в Донецьку, я там жив із постраждалим французом. Він мені подзвонив в момент обстрілу, я попередив посольство. Його серйозність ніколи не піддавалась сумніву, хоча він однозначно зіграв роль у перебігу цієї драми. Але, схоже, Італія повністю провалила розслідування», ‑ зазначив журналіст.

Він також зауважив, що Марківа засудили на основі хибних свідчень та вочевидь під тиском журналістських профспілок.

Раніше посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

Нагадаємо, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув’язнення.

Прокурор у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа заявив, що здивований таким суворим вироком суду.

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС та Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення в Україну Марківа.

Два роки 29-річний нацгвардієць Віталій Марків перебуває під вартою у в’язниці в Італії. 30 червня 2017 року італійські правоохоронці арештували його в аеропорту Болоньї, коли він із дружиною приїхав у відпустку до своєї матері — вона живе в області Марке.

Україна заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова, які загинули 24 травня 2014 року поблизу Слов’янська, окупованого тоді проросійськими силами.

Крім того, сьогодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що у загибелі репортера Рокеллі винна Росія, яка напала на Україну.

Як повідомлялось, адвокат нацгвардійця Віталія Марківа готує апеляцію на вирок італійського суду, а Міністерство закордонних справ і надалі забезпечуватиме консульсько-правовий супровід українського бійця.