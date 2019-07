В Палаті представників США закликали бойовиків «ДНР» звільнити Асєєва

Станіслав Асєєв був захоплений бойовиками на сході України

Голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Еліот Енджел закликав до негайного звільнення українського журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва, якого два роки утримують за ґратами підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР».

«Два роки тому співробітник RFERL (Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода) Станіслав Асєєв був захоплений підтримуваними Росією сепаратистами на сході України. Відтоді йому було відмовлено у майже всіх контактах з зовнішнім світом. Він має бути негайно звільнений», – написав у Twitter Еліот Енджел.

Chairman @RepEliotEngel: "Two years ago, @RFERL contributor Stanislav Aseyev was captured by Russia-backed separatists in Eastern Ukraine. Since then he has been denied almost all communication with the outside world. He should be released at once. #JournalismIsNotACrime."