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    В Палаті представників США закликали бойовиків «ДНР» звільнити Асєєва

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    <span>Станіслав Асєєв перебуває в полоні бойовиків на Донбасі, за різними даними, з травня або червня 2017 року</span> - В Палаті представників США закликали бойовиків «ДНР» звільнити Асєєва
    Станіслав Асєєв перебуває в полоні бойовиків на Донбасі, за різними даними, з травня або червня 2017 року

    Станіслав Асєєв був захоплений бойовиками на сході України

    Голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Еліот Енджел закликав до негайного звільнення українського журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва, якого два роки утримують за ґратами підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР».

    «Два роки тому співробітник RFERL (Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода) Станіслав Асєєв був захоплений підтримуваними Росією сепаратистами на сході України. Відтоді йому було відмовлено у майже всіх контактах з зовнішнім світом. Він має бути негайно звільнений», – написав у Twitter Еліот Енджел.

    Раніше також провідний демократ у комітеті із закордонних справ Роберт Менендес, а також сенатор-республіканець Марко Рубіо закликали звільнити Станіслава Асєєва.

    Український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

    бойовики на Донбасі США ДНР Twitter журналіст
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