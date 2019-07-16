Кремлю вигідна перемога партії Зеленського на виборах - російський журналіст



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політичний оглядач російської газети «Комерсант» Максим Юсін

Журналіст вважає, що «в нинішній виборчій кампанії Москва грає за Медведчука, але не проти Зеленського»

На дочасних парламентських виборах в Україні Кремль робить ставку на партію Віктора Медведчука «Опозиційна платформа – За життя», але водночас Москву повністю влаштовує перемога «Слуги народу».

Про це у своєму блозі написав політичний оглядач російської газети «Комерсант» Максим Юсін



Журналіст вважає, що «в нинішній виборчій кампанії Москва грає за Медведчука, але не проти Зеленського».

«Кремль цілком влаштовує сценарій, за якого прибічники президента (Володимира Зеленського – Ред.) сформували б однопартійну більшість, не вступаючи в коаліцію з національно орієнтованими рухами», - написав Юсін.



На думку політичного оглядача, за такого розкладу сил після виборів Москва буде діяти за двома сценаріями, обидва з яких дня неї «непогані».

«Або укладе з новим керівництвом України масштабні, немислимі донині домовленості по Донбасу й інших питаннях, що дозволило б зменшити напругу у відносинах із Заходом і наблизити зняття європейських санкцій; або, переконавшись у недоговороздатності навіть цієї української влади, донести до того ж Заходу думку – з Києвом вести справи неможливо, до конструктивного діалогу він не здатний, тому давайте розблоковувати наші відносини не оглядаючись на нього», – наголосив російський журналіст.