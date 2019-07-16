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    Кремлю вигідна перемога партії Зеленського на виборах - російський журналіст

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    Політичний оглядач російської газети &laquo;Комерсант&raquo; Максим Юсін - Кремлю вигідна перемога партії Зеленського на виборах - російський журналіст
    Політичний оглядач російської газети «Комерсант» Максим Юсін

    Журналіст вважає, що «в нинішній виборчій кампанії Москва грає за Медведчука, але не проти Зеленського»

    На дочасних парламентських виборах в Україні Кремль робить ставку на партію Віктора Медведчука «Опозиційна платформа – За життя», але водночас Москву повністю влаштовує перемога «Слуги народу».

    Про це у своєму блозі написав політичний оглядач російської газети «Комерсант» Максим Юсін

    Журналіст вважає, що «в нинішній виборчій кампанії Москва грає за Медведчука, але не проти Зеленського».

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    «Кремль цілком влаштовує сценарій, за якого прибічники президента (Володимира Зеленського – Ред.) сформували б однопартійну більшість, не вступаючи в коаліцію з національно орієнтованими рухами», - написав Юсін.

    На думку політичного оглядача, за такого розкладу сил після виборів Москва буде діяти за двома сценаріями, обидва з яких дня неї «непогані».

    «Або укладе з новим керівництвом України масштабні, немислимі донині домовленості по Донбасу й інших питаннях, що дозволило б зменшити напругу у відносинах із Заходом і наблизити зняття європейських санкцій; або, переконавшись у недоговороздатності навіть цієї української влади, донести до того ж Заходу думку – з Києвом вести справи неможливо, до конструктивного діалогу він не здатний, тому давайте розблоковувати наші відносини не оглядаючись на нього», – наголосив російський журналіст.

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    Росія Віктор Медведчук Верховна Рада Опозиційний блок вибори Володимир Зеленський журналіст За життя партія Слуга народу
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