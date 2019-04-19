«Ми їх «зробили!», «Через п’ять років я нікуди не втечу!». Головні цитати першого прямого ефіру Зеленського

Студія, де знімалось ток-шоу з Зеленським, посилено охоронялось

У четвер, 18 квітня, кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський вперше за виборчу кампанію власною персоною з’явився у прямому ефірі політичного ток-шоу. Це відбулось на дружньому до кандидата каналі «1+1».

Ця подія викликала неабиякий інтерес тому, що до цього моменту шоумен, що зібрався у президенти, навмисно уникав публічності. Хтось підозрював, що Зеленського просто ховають від журналістів і виборців, бо він не готовий до гострих питань та відкритої дискусії, сам же Володимир вчора визнав, що це була така стратегія. І треба визнати: вона спрацювала. За останнім даними соціологів, кандидат, який за кампанію так нічого конкретного і не пообіцяв, у другому турі користується підтримкою 70% виборців.

Але і вчорашній ефір був дуже специфічним. Навіть в умовах каналу «1+1» Зеленський витримав з публікою лише біля години. Та і цей час був використаний дуже продумано: спочатку кандидат влаштував шоу-презентацію своєї команди (20 осіб по черзі мали короткий виступ), а на пряме спілкування з журналістами залишились лічені хвилини.

Лідер виборчих перегонів встиг висловити свою думку з приводу перебігу виборів, дати кілька критичних оцінок свого опонента, чинного глави держави Петра Порошенка, а також поділився своїм баченням, як потрібно керувати країною.

Про те, чим Зеленський відрізняється від «папередників»

«Я через 5 років нікуди не втечу. Тому що я хочу бути президентом достойної країни. Я хочу бути людиною, яку не доженуть після п’яти років, дай Бог, нормального управління і нормальної команди. Я не хочу, щоб мене на вулиці догнав хтось і сказав: «Ти такий самий, як Порох».

«Якщо порівнювати двох кандидатів, мені здається краще кіт у мішку, ніж вовк в овечій шкурі».

Про команду

«Я хочу працювати з професіоналами. Як говорив Стів Джобс: «Я не для того беру розумних людей, щоб розказувати, кому що робити». Я хочу привезти цих людей, хочу зламати цю систему.

«Ми не даємо портфелів і не роздаємо посад. Наша команда – волонтери, хто буде кращим, той отримає посаду».

Про перші кадрові помилки

«Я не працював ані хвилини з паном Харебіним (екс-перший заступник голови Національної телерадіокомпанії та один з колишніх керівників медіахолдингу олігарха-втікача Сергія Курченка Олександр Харебін звинувачується журналістами у цензурі. Він, за словами Зеленського, начебто помилково потрапив у список експертів, озвучених командою Зе раніше - «Главком»). Деякі експерти до нас просто ходять. У нас такий відкритий офіс. Просто заходили люди і казали: ми вам можемо запропонувати допомогу. У нашому остаточному списку, який я затверджую, його (Харебіна – «Главком») немає.

«У нас є онлайн-штаб. Туди приходять експерти з різних галузей. Але ми не можемо одразу перевірити цих людей. Вони подають заявку, потім наша служба безпеки їх вивчає і з багатьма ми прощаємося. Просто за різними причинами: корупціонер, щось на нього є, просто небезпечна людина, багато критеріїв…».

«Апаршин (Іван Апаршин - військовий експерт, колишній директор Департаменту воєнної політики Міноборони та головний інспектор Міноборони, раніше був команді кандидата у президенти Анатолія Гриценка, якого всю кампанію звинувачували в оборудках з майном та землею Міноборони, – «Главком») та інші обов’язково пройдуть перевірку в СБУ та антикорупційних органах і лише після зможуть отримати посади міністрів».

Про те, чому українці їдуть з України

«Коли ми кажемо про якусь статистику - 9 млн українців поїхали. Це ганьба і кошмар. Ми не втримали найдорожче, що в нас є - людей. Все решта, що ми маємо – всі заводи, підприємства, реформи - все це нікому не треба. Це взагалі для кого, якщо звідси через п’ять років поїде ще половина населення? Кожен з нас – це соціальна місія. Кожен з нас має зробити все, що може».

Про своє майбутнє президентство

«Не можна в нашій країні поки давати можливість нікому під час першого строку думати про те, що ти будеш робити далі, через п’ять років. Працюй тут і зараз. Твори історію. Роби все, що можеш. Тому йду на 5 років і пропоную закон про імпічмент».

«Я багато чого не знаю. У мене немає досвіду, я така ж людина, як і всі громадяни України, і хочу в політиці таким і лишитися».

Про те, чому уникав журналістів

«Я ні від кого не ховався, це була наша стратегія. Я не ходжу на ток-шоу, хоча поважаю ведучих, журналістів. Я не можу ходити туди, де сидять люди старої влади, які просто собачаться і займаються піаром. Ми хотіли показати, що ми їх «зробимо» без вихваляння та популізму. І ми їх «зробили».

«У мене 500 запитів західних ЗМІ і така ж кількість від українських журналістів. Я не можу розірватися».

Про свою «віртуальну» кампанія

«Такі відеозвернення і надалі будуть. Ми так само будемо спілкуватися з нашим суспільством (через соціальні платформи – «Главком»). …Я не можу як діючий президент ходити по всіх каналах і говорити одне й те саме. Я не розумію, чому мене мають слухати, якщо я кажу одне й те саме. Тому це була вишенька на торті. Ми давали відео рідко, знаючи, що нас чутимуть глядачі. Це була така стратегія».

Про дебати

«Ми запропонували дебати, бо я втомився слухати образи. Я точно не вважаю себе боягузом. Особливо коли нам доведеться вирішувати серйозні проблеми з нашим недружнім північним сусідом. Я не можу відступати».

«Дебати – не болото чи капкан. Люди, звісно, мають право бачити нас обох».

«Я не боюся того, що може статись на дебатах, боюся тільки за людей». (журналіст Дмитро Гордон попередив в ефірі ток-шоу з Зеленським про ймовірність вибуху біля однієї зі сцен під час дебатів – «Главком»).

Про енергетичну блокаду, яку готує Росія з 1 червня

«Однозначно, треба класти на карту всі можливі варіанти. У цьому завданні, я думаю, потрібно шукати альтернативні поставки, можливо, шукати їх у західних країнах».

Про ПриватБанк та стосунки з Коломойським

«Це рішення (18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку» - «Главком») глобальне і проблемне для наступного президента. Але для чинного президента питання просте. Якраз сьогодні суспільство отримало відповідь, хто є маріонеткою Коломойського».

«Я з паном Коломойським спілкуюся виключно щодо нашого партнерста з «1+1», а з приводу Приватбанку, які б там не були дії, я буду на захисті України. Я гарантую, що зроблю все, що в моїх силах для стабільності Приватбанку».

«Чому я вирішую? У мене немає двох мільярдів, щоб комусь віддавати». (Олігарх заявляв, що хоче отримати не Приватбанк, а $2 млрд компенсації за нього – «Главком»).

Про свій бізнес – «Квартал-95»

«Я виходжу з бізнесу. Я виходжу зі студії «Квартал 95». Я не буду виходити п'ять років, як хтось з якоїсь фабрики. Тобто я фактично перестаю бути партнером Коломойського».

Про стосунки з олігархами

«Серед наших законопроектів є проект про амністію капіталу. 5% (капіталів віддати державі – «Главком») - це замало. Я впевнений, що вони (олігархи – «Главком») можуть пожертвувати Україні, яка дала їм мільярди, більший процент. Правила мають бути для всіх однакові. Головне питання: чи підтримає Верховна Рада цей законопроект? Я сподіваюся на це. Ми хочемо детінізації капіталу».

Про покарання сепаратистів

«Ми мусимо притягти до відповідальності сепаратистів. Злочинці будуть покарані. Ніхто прощати бандитів не буде».

Про корупційні спокуси

«Я не прийматиму участь у жодних корупційних схемах…».

«Якщо я колись, бодай один раз порушу закон, я піду сам. Мені для цього «Привіти» мені не потрібні».

Володимир Зеленський також коротко відповів на питання, чи готовий він до того, аби протягнути руку Порошенку.

Детальніше читайте тут: Зеленський сказав, чи потисне руку Порошенку

Юлія Козлова, для «Главкома»