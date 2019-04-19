Президент: з початку російської агресії Україна повернула з полону 3270 заручників



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Петро Порошенко зі звільненими українськими полоненими

Порошенко наголосив, що не буває жодної міжнародної зустрічі, де б він не порушував питання повернення полонених моряків, кримських татар та журналістів

Президент Петро Порошенко заявиви, що від початку російської агресії Україна визволила з полону понад 3270 заручників і політв’язнів.

Про це він сказав під час дебатів на «Суспільному», відповідаючи на запитання щодо повернення українських полонених, які знаходяться в РФ.

«З початку війни з 2014 року ми повернули додому понад 3270 наших полонених, заручників, політичних в’язнів. І на сьогодні ключ (до звільнення - ред.), так само як і ключ від миру в Україні, знаходиться не в Києві, не в Брюсселі та не у Вашингтоні. Він знаходиться в Москві. Путін вже з грудня 2017 року повністю зупинив обмін, видачу українських військових полонених, заручників», - підкреслив Порошенко.

Він наголосив, що не буває жодної міжнародної зустрічі, де б він не порушував питання повернення полонених моряків, кримських татар та журналістів.

«Під час останньої зустрічі з Макроном ми окремо поговорили про те, щоб він підняв питання звільнення журналіста Сущенка, Олега Сенцова, і ще багатьох», - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Президент Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який вибір українців на виборах.

Кандидати обмінювались заготовленими звинуваченнями. Зеленський розповідав про цукерки «Рошен», Свинарчуків і вкрадені чинним президентом 5 років у народу. «Я результат ваших помилок», - підсумував Зеленський.

Порошенко у відповідь розповів про зв’язки Зеленського з олігархом Коломойським та звинуватив кандидата в президенти в некомпетентності.

На слова президента, шо треба не на колінах повзти до Путіна, щоб захистити державу, Зеленський запропонував встати на коліна перед тими, чиї близькі загинули на фронті.

Нагадаємо, Зеленський під час запитання до Петра Порошенка назвав бойовиків «ЛНР» та «ДНР» повстанцями.

До слова, о 21:00 почалися дебати на «Суспільному».

Модератор теледебатів на «Суспільному» Мирослава Барчук повідомила, що у залі є людина, яка може здійснити теракт.

Порошенко покинув студію «Суспільного» раніше через дзвінок Помпео

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня.