«Суд» в окупованому Криму виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка»



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Фігуранти «справи Веджіє Кашка» у суді, архівне фото

У захисту є 10 днів, щоб оскаржити вирок

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 17 квітня виніс вирок фігурантам «справи Веджіє Кашка» Казиму Аметову, Асану Чапуху, Руслану Трубачу і Бекіру Дегерменджі.

Як повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність», Трубача, Дегерменджі і Аметова «суд» засудив до трьох років умовно, з випробувальним терміном три роки, а Асана Чапуха - до 3,5 років умовно, з випробувальним терміном три роки.

Також повідомляється, що у захисту є 10 днів, щоб оскаржити вирок, а до розгляду апеляції фігуранти справи мають перебувати під домашнім арештом.

Нагадаємо, у грудні 2018 року окупанти в Криму посадили Аметова в карцер.

Українська омбудсмен Людмила Денісова просила терміново надати медичну допомогу кримському татарину, фігуранту «справи Веджіє Кашка» Кязиму Аметову через суттєве погіршення стану здоров'я.

В окупованому Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла