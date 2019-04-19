У Києві відкрили виставку «В'язні Кремля»



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Виставка розташовується в приміщенні Інституту міжнародних відносин Фото: Крим.Реалії

На виставці представлені портрети затриманих і засуджених російською владою українців і кримських татар з їхніми біографічними довідками

В приміщенні Інституту міжнародних відносин у Києві відкрилася виставка «В'язні Кремля».

Про це повідомляє Крим.Реалії.

На ній представлені портрети затриманих і засуджених російською владою українців і кримських татар з їхніми біографічними довідками.

У відкритті взяли участь лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв і перший заступник міністра інформполітики України Еміне Джеппар.

Після презентації експозиції, Джемілєв підписав всім охочим книгу «Мустафа Джемілєв. Шлях лідера», яку видали кримський історик Гульнара Бекірова та Міністерство інформаційної політики України.

До слова, напередодні президент Петро Порошенко заявив, що Путін не відмовився від планів знищити Україну.