  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві відкрили виставку «В'язні Кремля»

    • Розсилка
    Виставка розташовується&nbsp;в приміщенні Інституту міжнародних відносин&nbsp; - У Києві відкрили виставку «В'язні Кремля»
    Виставка розташовується в приміщенні Інституту міжнародних відносин 
    Фото: Крим.Реалії

    На виставці представлені портрети затриманих і засуджених російською владою українців і кримських татар з їхніми біографічними довідками

    В приміщенні Інституту міжнародних відносин у Києві відкрилася виставка «В'язні Кремля».

    Про це повідомляє Крим.Реалії.

    На ній представлені портрети затриманих і засуджених російською владою українців і кримських татар з їхніми біографічними довідками.

    У відкритті взяли участь лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв і перший заступник міністра інформполітики України Еміне Джеппар.

    7_10

    Після презентації експозиції, Джемілєв підписав всім охочим книгу «Мустафа Джемілєв. Шлях лідера», яку видали кримський історик Гульнара Бекірова та Міністерство інформаційної політики України.

    До слова, напередодні президент Петро Порошенко заявив, що Путін не відмовився від планів знищити Україну.

    Читайте також
    кримські татари Росія Київ Мустафа Джемілєв політв’язні Україна виставка Міністерство інформаційної політики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ