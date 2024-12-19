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Подоляк зробив заяву про «бусифікацію» чоловіків

Лілія Воробйова
glavcom.ua
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Подоляк зробив заяву про «бусифікацію» чоловіків
Випадки так званої «бусифікації» військовозобов'язаних чоловіків продовжуються, визнали в Офісі президента
фото з відкритих джерел

Подоляк каже, що наразі Генштаб і відповідні інституції намагаються розв'язати проблему із мобілізацією в Україні, але не все одразу вдається

В Офісі президента України підтвердили, що випадки так званої «бусифікації» військовозобов'язаних чоловіків продовжують мати місце. Таку заяву зробив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Подоляк пояснив, що наразі Генштаб та відповідні органи намагаються розв'язати це питання, хоча не все дається швидко. «... Живемо в реальному світі. А в реальному світі є відголоски тих традицій, які були притаманні 30-ти рокам нашої незалежності. Ми 24 лютого 2022 року не народилися заново. Ми такі, як ми є», – зазначив Подоляк.

Подоляк пояснив, що інформацію про «бусифікацію» вигідно «продавати», оскільки це деморалізує. «Поширювати і масштабувати – це різні завдання. Масштабувати означає створити враження, що це явище є тотальним. Наприклад, Росія має інтерес показати, що мобілізація в Україні йде неправильно і все погано», – додав він.

Нагадаємо, що раніше Лубінець заявив про прогрес у боротьбі з «бусифікацією».  За його словами Працівники ТЦК дедалі менше використовують насильницький підхід під час мобілізації громадян. Так звана «бусифікація» поступово відходить у минуле. 

Лубінець пояснив, що його Офіс уважно реагує на всі скарги громадян щодо незаконних дій співробітників ТЦК. Він наголосив, що в окремих випадках його рішення призводили до відкриття як кримінальних, так і дисциплінарних проваджень. У деяких випадках це навіть завершувалося дисциплінарними стягненнями щодо винних працівників.

 

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Теги: Михайло Подоляк мобілізація Генштаб росія

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