Військовозобов’язаний на Львівщині виграв суд у ТЦК

Суддя встановила, що ТЦК не розглянув заяву військовозобов’язаного про надання відстрочки від мобілізації

Суддя зобов’язала працівників розглянути надіслану поштою заяву військовозобов'язаного

Житель Львівщини звернувся до суду через те, що ТЦК ігнорував його заяву про надання відстрочки від мобілізації, яку той надіслав поштою. Суддя визнала бездіяльність працівників військкомату протиправною. Відповідне рішення оприлюднено в судовому реєстрі у листопаді 2024 року.

У документі зазначається, що військовозобов’язаний житель Львівщини здійснює постійний догляд за своєю бабусею із першою групою інвалідності. Цьогоріч у травні він надіслав до ТЦК пакет документів, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації. У військкоматі його документи отримали та проігнорували. Житель Львівщини звернувся до суду, щоб визнати дії працівників ТЦК протиправними та зобов’язати розглянути надіслані поштою документи.

Вказується також, що представник ТЦК не скористався правом подати відзив на позовну заяву та пояснити дії. Зазвичай у схожих випадках працівники ТЦК можуть не розглядати надіслані поштою документи, вимагаючи особистої присутності чоловіка в ТЦК.

Справу розглядала суддя Зоряна Лунь. Вона встановила, що ТЦК не розглянув заяву військовозобов’язаного, а тому бездіяльність працівників військкомату є протиправною. Суддя зобов’язала ТЦК розглянути надіслану поштою заяву з урахування висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області.

До слова, житель міста Полонне на Хмельниччині пропонував військовослужбовцям територіального центру комплектування $200, щоб відкупитися від мобілізації. Після відмови – застосував сльозогінний газ.

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