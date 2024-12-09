«Мають право». Клименко заявив, що ТЦК можуть працювати без поліцейських

Клименко назвав «риторичним» питання чи має бути поліція з ТЦК чи має справи важливіші

«ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян»

Поліцейські в Україні мають свої функції з охорони правопорядку, тож співробітники ТЦК можуть виконувати завдання щодо мобілізації без поліції. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко сказав в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Ми працюємо виключно в рамках своїх повноважень, ми охороняємо публічний порядок. І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять – це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК», – сказав він.

Клименко назвав «риторичним» питання чи має бути поліція з ТЦК чи має справи важливіші.

«Треба дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити і без Нацполу, вони мають на це відповідні права», – заявив міністр.

За його словами, певні «поодинокі випадки» під час мобілізації, які громадяни «намагаються посмакувати», згодом активно висвітлює Росія, роблячи внесок у «немобілізацію».

«І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію – є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки», – розповів Клименко. Як відомо, наразі поліцейські працюють разом із представниками ТЦК.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко раніше заявляв, що правоохоронці будуть готові стати до зброї та мобілізуватись, якщо цього вимагатиме ситуація на фронті.

Також як стало відомо, єдиний син міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка служить у бойовій частині. Про це посадовець заявив у інтерв’ю «Суспільному».