Скандал із ТЦК на Волині: військкоми перешкоджали роботі представника омбудсмена

Працівники Волинського обласного ТЦК та СП та Луцького міського ТЦК та СП не дали можливості представнику Лубінця поспілкуватися з утримуваним чоловіком

Офіс омбудсмена доклав про інцидент Волинській обласній прокуратурі та подав заяву в Державне бюро розслідувань

Жінка поскаржилася в Офіс омбудсмена на дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП. За її словами, військкоми завдали її чоловіку тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького міського ТЦК та СП. Про це розповів у своєму телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Мій представник у Волинській області одразу виїхав до обласного ТЦК та СП для з’ясування обставин. Однак працівники центру комплектування не виконували вимоги представника і не надали можливості поспілкуватися з утримуваним», – зазначив омбудсмен.

Навіть після приїзду поліціянтів, яких викликав представник Лубінця, працівники Волинського обласного ТЦК та СП та Луцького міського ТЦК та СП не дали можливості поспілкуватися з утримуваним чоловіком, а повідомили, що його вивезли до військової частини.

«Дії працівників Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП суперечать вимогам Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та можуть бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України. Тож про цей факт мій представник повідомив Волинську обласну прокуратуру та подав заяву в ДБР», – додав Лубінець.

Нагадаємо, днями Лубінець заявив, що працівники ТЦК дедалі менше використовують насильницький підхід під час мобілізації громадян. Так звана «бусифікація», за його словами, поступово відходить у минуле.

До слова, не так давно у ЗМІ з'явилася інформація від представника омбудсмена Микити Козиренка про те, що в Києві та Київській області майже усунуто порушення під час мобілізації з боку працівників ТЦК. Однак згодом Дмитро Лубінець спростував його заяву.

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент трапився 24 вересня на вулиці Залізничне шосе, 61 у Києві. Як зазначено в адмінпротоколі, при перевірці військово-облікових документів чоловік висловлювався нецензурною лексикою у бік працівників поліції та працівників ТЦК.