Зеленський доручив якнайшвидше вакцинувати чиновників

У Міністерстві оборони щеплення двома дозами вакцини вже отримали 84% працівників

Президент хоче, щоб за два тижні в Україні два ковід-щеплення мали щонайменше 70% держслужбовців

Президент Володимир Зеленський доручив міністерствам та центральним органам влади вакцинувати від коронавірусу 70% їх працівників. Повну імунізацію мають завершити за два тижні, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«За два тижні всі міністерства та центральні органи влади мають відзвітувати про перебіг вакцинації серед своїх працівників. Бажано, щоб було вакциновано двома дозами 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади», – йдеться в повідомленні

Крім того, вказано, що в Міністерстві оборони щеплення двома дозами вакцини вже отримали 84% працівників, у Міністерстві внутрішніх справ – 68%.

Міністерство охорони здоров'я України підготувало проєкт наказу про перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

Згідно з документом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, вакцинації проти гострої респіраторної хвороби Covid-19 підлягають:

Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.

Працівники місцевих державних адміністрацій.

Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

Раніше стало відомо, що повний перелік професій, для яких планується впровадження обов'язкової вакцинації від Covid-19, Міністерство охорони здоров'я планує презентувати цього тижня.

22 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників.

До слова, вакциновані українці отримають знижки на таксі. Також влада Івано-Франківська заохочує до вакцинації цікавими подарунками.

Ще мер Івано-Франківська пообіцяв преміювати навчальний заклад, який першим вакцинує 100% працівників.

Як раніше повідомлялося, у Вінниці місцева влада вирішила заохочувати містян до вакцинації від коронавірусу цінними призами. Участь у розіграші призів зможуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється і отримає щеплення у пунктах вакцинації.