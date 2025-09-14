Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього: історія свята та що не можна робити

Якщо 14 вересня щиро помолитися або попросити про що-небудь, це обов’язково буде виконано

Щорічно свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього відзначають 14 вересня. Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього належить до числа дванадцяти найбільших свят у християнській традиції. Це свято присвячене Хресту, на якому був розп’ятий Ісус Христос, і уособлює його піднесення з землі після віднайдення. Друга назва свята – «Хрестовоздвиження».

Про історію свята, традиції, прикмети та заборони читайте у матеріалі «Главкома».

Історія свята

Православні віруючі відзначають цей день, посилаючись на події, які відбулися в 326 році. Саме тоді цариця Олена, яка вирушила на пошуки християнських святинь, знайшла Хрест, на якому був розп'ятий Ісус, і його труну, тобто, печеру, де він був похований, а потім воскрес.

Макарій – Єрусалимський Патріарх – спорудив хрест, щоб всі бажаючі могли побачити святиню і доторкнутися до неї. Імператор Костянтин – син цариці Олени – побудував храм Гробу Господнього (Вознесіння Христового).

Освятили храм 13 вересня, а 14 заснували свято Воздвиження Господнього.

Саме тому щорічно свято Воздвиження Хреста Господнього відзначають 14 вересня.

Що можна робити на Воздвиження Хреста Господнього

Як і у будь-якого іншого церковного свята, головна традиція на Воздвиження – це відвідування храмів і церков, прослуховування божественних літургій. В цей день молилися за зцілення близьких, за багатий урожай у наступному році, просили про позбавлення від гріхів.

Вважалося, що молитви в цей день володіють особливою силою. Якщо в цей день щиро помолитися або попросити про що-небудь, це обов’язково буде виконано.

Хрест символізує божественний захист. У давнину той, хто хотів захистити свій будинок і своїх близьких, 14 вересня малював хрест на дверях свого житла. Ця традиція існує і в наш час.

Для селян цей день вважався остаточним завершенням бабиного літа і настанням осені. Вже до цього моменту всі справи, що стосуються сільського господарства, повинні бути завершені.

Після походу до церкви віруючі окроплюють святою водою свої будинки, щоб захиститися від нечистої сили. З тією ж метою потрібно намалювати будинку хрест крейдою, сажею, вугіллям. Хрест можна зробити і з гілочок горобини.

Що не можна робити сьогодні

Свято випадає на суворий піст, тому православні віруючі повинні виключити з раціону м'ясо, рибу і будь-яку їжу тваринного походження. Також не можна лаятися, лихословити і займатися будь-якою важкою фізичною працею.

Наші предки вірили, що в цей період змії готуються до зими, тому в ліс краще не ходити – можуть напасти.

Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього

Як для віруючих, так і для тих, хто далекий від релігії, що в цей день були дуже важливі прикмети. І багато випадкові речі набували сакральний сенс.

14 вересня – останній день бабиного літа. Вважалося, що осінь починає рухатися назустріч зимі.

На Русі в цей день відзначали народне свято – капусницю. Жінки, які подавали на стіл пироги з капустою, вважалися хорошими господинями. Молоді дівчата та хлопці збиралися в цей день на гуляння, дівчата накривали стіл, а хлопці обирали собі наречених.

14 вересня безліч прикмет віщували настання холодів: птахи відлітали на південь, ведмеді лягали в барліг, а змії ховалися в нору.